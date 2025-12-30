CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Crédit Agricole eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Crédit Agricole-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,83 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,172 Anteilen. Die gehaltenen Crédit Agricole-Papiere wären am 29.12.2025 177,40 EUR wert, da der Schlussstand 17,44 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,40 Prozent.

Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich jüngst auf 53,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at