Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Crédit Agricole-Anlage im Blick
|
11.08.2026 10:04:10
CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 3 Jahren eingefahren
Crédit Agricole-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Crédit Agricole-Aktie bei 11,55 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 86,580 Crédit Agricole-Aktien. Die gehaltenen Crédit Agricole-Anteile wären am 10.08.2026 1 725,54 EUR wert, da der Schlussstand 19,93 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,55 Prozent.
Crédit Agricole war somit zuletzt am Markt 59,31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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