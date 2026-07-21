Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Frühe Investition
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21.07.2026 10:04:12
CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Crédit Agricole-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,62 EUR. Bei einem Crédit Agricole-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,029 Crédit Agricole-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 17,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 542,50 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,25 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Crédit Agricole eine Börsenbewertung in Höhe von 50,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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