CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Crédit Agricole-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Crédit Agricole eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Crédit Agricole-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,96 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Crédit Agricole-Aktie investiert, befänden sich nun 1 116,601 Crédit Agricole-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 084,00 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Papiers am 19.10.2026 auf 15,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 70,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Crédit Agricole eine Börsenbewertung in Höhe von 47,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at