Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Crédit Agricole-Investment
|
04.08.2026 10:03:42
CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Crédit Agricole-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Crédit Agricole-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Crédit Agricole-Aktie an diesem Tag bei 16,06 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investierten, hätten nun 6,229 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,11 EUR, da sich der Wert einer Crédit Agricole-Aktie am 03.08.2026 auf 19,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,11 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Crédit Agricole betrug jüngst 58,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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