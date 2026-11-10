CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Crédit Agricole-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Crédit Agricole-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,86 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investierten, hätten nun 777,726 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 15,79 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 280,29 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 22,80 Prozent gleich.

Crédit Agricole wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,92 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at