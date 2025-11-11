CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crédit Agricole von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Crédit Agricole-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Crédit Agricole-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,23 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 1 214,922 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 323,34 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Papiers am 10.11.2025 auf 15,91 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,23 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Crédit Agricole belief sich zuletzt auf 47,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at