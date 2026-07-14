Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Lohnende Crédit Agricole-Anlage?
|
14.07.2026 10:03:55
CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Crédit Agricole-Aktie bei 10,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Crédit Agricole-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,102 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 159,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,55 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +59,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Crédit Agricole bezifferte sich zuletzt auf 49,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
10:03
|CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.07.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
13.07.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
13.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|17,55
|0,83%