CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Crédit Agricole-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Crédit Agricole-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Crédit Agricole-Aktie bei 10,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Crédit Agricole-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,102 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 159,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,55 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +59,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Crédit Agricole bezifferte sich zuletzt auf 49,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at