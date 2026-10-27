CAC 40-Titel Crédit Agricole-Aktie: So viel Verlust hätte ein Crédit Agricole-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Crédit Agricole-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Crédit Agricole-Papier an diesem Tag bei 16,33 EUR. Bei einem Crédit Agricole-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,126 Crédit Agricole-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 92,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,10 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,53 Prozent.

Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich jüngst auf 45,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at