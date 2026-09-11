CAC 40-Titel Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eiffage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eiffage-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Eiffage-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,04 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hat, hat nun 1,448 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,55 EUR, da sich der Wert einer Eiffage-Aktie am 10.09.2026 auf 106,70 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 54,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Eiffage belief sich zuletzt auf 10,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at