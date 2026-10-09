CAC 40-Titel Eiffage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eiffage von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eiffage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eiffage-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,59 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hat, hat nun 15,017 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 98,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 486,41 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 48,64 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Eiffage belief sich zuletzt auf 9,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at