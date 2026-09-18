Eiffage Aktie

Eiffage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Eiffage-Anlage 18.09.2026 10:04:01

CAC 40-Titel Eiffage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eiffage von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Eiffage-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Eiffage-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Eiffage-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,038 Eiffage-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 976,05 EUR, da sich der Wert einer Eiffage-Aktie am 17.09.2026 auf 108,00 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 976,05 EUR entspricht einer negativen Performance von 2,39 Prozent.

Insgesamt war Eiffage zuletzt 10,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eiffage S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Eiffage S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eiffage S.A. 105,85 -1,63% Eiffage S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Großer Verfallstag: ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen