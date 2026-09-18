Eiffage Aktie
WKN: 853452 / ISIN: FR0000130452
|Eiffage-Anlage
|
18.09.2026 10:04:01
CAC 40-Titel Eiffage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eiffage von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Eiffage-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Eiffage-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,038 Eiffage-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 976,05 EUR, da sich der Wert einer Eiffage-Aktie am 17.09.2026 auf 108,00 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 976,05 EUR entspricht einer negativen Performance von 2,39 Prozent.
Insgesamt war Eiffage zuletzt 10,46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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