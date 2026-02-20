CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Engie (ex GDF Suez)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,02 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investierten, hätten nun 713,267 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 26,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 844,51 EUR wert. Mit einer Performance von +88,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Engie (ex GDF Suez) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at