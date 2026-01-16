Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

Lohnendes Engie (ex GDF Suez)-Investment? 16.01.2026 10:03:45

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Engie (ex GDF Suez) gewesen.

Am 16.01.2021 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 13,62 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,345 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers auf 23,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,54 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 57,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

mehr Analysen
02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Engie (ex GDF Suez) 23,94 -0,25% Engie (ex GDF Suez)

