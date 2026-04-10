CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.04.2021 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,113 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 29,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 236,90 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136,90 Prozent angewachsen.

Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at