CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Engie (ex GDF Suez)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Engie (ex GDF Suez)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bei 17,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 55,804 Engie (ex GDF Suez)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 506,14 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 26.03.2026 auf 26,99 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 506,14 EUR entspricht einer Performance von +50,61 Prozent.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 68,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at