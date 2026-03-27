Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Engie (ex GDF Suez)-Investment
|
27.03.2026 10:05:09
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Engie (ex GDF Suez)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bei 17,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 55,804 Engie (ex GDF Suez)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 506,14 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 26.03.2026 auf 26,99 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 506,14 EUR entspricht einer Performance von +50,61 Prozent.
Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 68,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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