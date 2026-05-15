Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Engie (ex GDF Suez)-Investmentbeispiel
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15.05.2026 10:03:59
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren abgeworfen
Engie (ex GDF Suez)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,35 EUR. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 749,064 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 479,40 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 14.05.2026 auf 27,34 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 104,79 Prozent vermehrt.
Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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