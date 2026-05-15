CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Engie (ex GDF Suez)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,35 EUR. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 749,064 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 479,40 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 14.05.2026 auf 27,34 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 104,79 Prozent vermehrt.

Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at