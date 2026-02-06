CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Engie (ex GDF Suez)-Anteile bei 13,03 EUR. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,675 Engie (ex GDF Suez)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,47 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 195,47 EUR entspricht einer Performance von +95,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 61,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

