WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

Lohnendes Engie (ex GDF Suez)-Investment? 06.02.2026 10:04:18

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Engie (ex GDF Suez)-Anteile bei 13,03 EUR. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,675 Engie (ex GDF Suez)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,47 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 195,47 EUR entspricht einer Performance von +95,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 61,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Engie (ex GDF Suez) 25,77 1,42% Engie (ex GDF Suez)

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

