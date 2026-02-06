Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Lohnendes Engie (ex GDF Suez)-Investment?
|
06.02.2026 10:04:18
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Engie (ex GDF Suez)-Anteile bei 13,03 EUR. Bei einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,675 Engie (ex GDF Suez)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,47 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 195,47 EUR entspricht einer Performance von +95,47 Prozent.
Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 61,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
|
30.01.26
|CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Paris: So performt der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 startet im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|25,77
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.