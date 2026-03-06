CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie betrug an diesem Tag 14,01 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,398 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 893,47 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 05.03.2026 auf 26,52 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +89,35 Prozent.

Engie (ex GDF Suez) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at