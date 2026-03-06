Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Lohnendes Engie (ex GDF Suez)-Investment?
|
06.03.2026 10:03:46
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie betrug an diesem Tag 14,01 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,398 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 893,47 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 05.03.2026 auf 26,52 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +89,35 Prozent.
Engie (ex GDF Suez) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|26,63
|1,10%
