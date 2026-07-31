Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Engie (ex GDF Suez)-Investmentbeispiel
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31.07.2026 10:03:59
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Engie (ex GDF Suez)-Anteile 11,25 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,873 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 26,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 316,92 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +131,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 65,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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