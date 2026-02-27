CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 27.02.2025 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,39 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, befänden sich nun 5,750 Engie (ex GDF Suez)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (29,53 EUR), wäre die Investition nun 169,81 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 69,81 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 66,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at