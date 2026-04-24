Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
24.04.2026 10:03:40
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Engie (ex GDF Suez)-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Engie (ex GDF Suez)-Anteile an diesem Tag 18,71 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 534,616 Engie (ex GDF Suez)-Papiere. Die gehaltenen Engie (ex GDF Suez)-Aktien wären am 23.04.2026 15 332,80 EUR wert, da der Schlussstand 28,68 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 53,33 Prozent gleich.
Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 72,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
17:58
|Börse Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
17.04.26
|CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.04.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Engie auf 'Market-Perform' - Ziel 29,40 Euro (dpa-AFX)
|
10.04.26
|CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.04.26
|CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)