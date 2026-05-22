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Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Lukrative Engie (ex GDF Suez)-Anlage? 22.05.2026 10:04:00

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Engie (ex GDF Suez)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.05.2025 wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 18,94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,280 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 143,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,61 Prozent gesteigert.

Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 69,39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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14.04.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Engie (ex GDF Suez) 27,14 0,00% Engie (ex GDF Suez)

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