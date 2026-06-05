Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Engie (ex GDF Suez)-Performance im Blick
|
05.06.2026 10:03:53
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen
Engie (ex GDF Suez)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 12,31 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 812,348 Engie (ex GDF Suez)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2026 21 608,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 116,08 Prozent zugenommen.
Engie (ex GDF Suez) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 68,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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