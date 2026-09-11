CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 18,09 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 55,279 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Engie (ex GDF Suez)-Papiere wären am 10.09.2026 1 343,28 EUR wert, da der Schlussstand 24,30 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 34,33 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Engie (ex GDF Suez) eine Börsenbewertung in Höhe von 61,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at