Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Engie (ex GDF Suez)-Anlage 04.09.2026 10:03:59

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Engie (ex GDF Suez) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 14,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,842 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Engie (ex GDF Suez)-Aktien wären am 03.09.2026 162,78 EUR wert, da der Schlussstand 23,79 EUR betrug. Mit einer Performance von +62,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Engie (ex GDF Suez) war somit zuletzt am Markt 60,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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13:23 Engie Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
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Engie (ex GDF Suez) 23,98 0,93% Engie (ex GDF Suez)

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