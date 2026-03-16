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Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Rentable Eurofins Scientific SE-Anlage? 16.03.2026 10:04:12

CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: Hätte sich eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 61,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,621 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 61,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,68 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 99,68 EUR entspricht einer negativen Performance von 0,32 Prozent.

Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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