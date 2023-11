CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eurofins Scientific SE-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,09 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 52,383 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2023 2 601,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,67 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 160,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 9,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at