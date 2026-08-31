Eurofins Scientific Aktie

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WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Investmentbeispiel 31.08.2026 10:03:47

CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eurofins Scientific SE gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,84 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,759 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 72,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,30 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27,30 Prozent.

Der Eurofins Scientific SE-Wert an der Börse wurde auf 12,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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