Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Frühe Investition
|
19.10.2026 10:04:18
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 62,52 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,995 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (78,26 EUR), wäre das Investment nun 1 251,76 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,18 Prozent.
Jüngst verzeichnete Eurofins Scientific SE eine Marktkapitalisierung von 13,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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