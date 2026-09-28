Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Eurofins Scientific SE-Investition
|
28.09.2026 10:03:45
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Eurofins Scientific SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Eurofins Scientific SE-Papier an diesem Tag bei 53,04 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 18,854 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 458,52 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 25.09.2026 auf 77,36 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 458,52 EUR entspricht einer Performance von +45,85 Prozent.
Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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