Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Eurofins Scientific SE-Anlage
|
06.07.2026 10:03:54
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert, befänden sich nun 17,699 Eurofins Scientific SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 69,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 227,61 EUR wert. Damit wäre die Investition 22,76 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 11,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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