CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Eurofins Scientific SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,038 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,19 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Eurofins Scientific SE eine Börsenbewertung in Höhe von 12,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at