Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Eurofins Scientific SE-Investmentbeispiel
|
26.10.2026 10:04:08
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.10.2023 wurde die Eurofins Scientific SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 45,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 218,627 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Die gehaltenen Eurofins Scientific SE-Aktien wären am 23.10.2026 18 517,71 EUR wert, da der Schlussstand 84,70 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 85,18 Prozent gesteigert.
Am Markt war Eurofins Scientific SE jüngst 14,70 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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