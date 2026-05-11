CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 165,017 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 9 792,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,08 Prozent.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 10,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at