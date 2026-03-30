Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Profitable Eurofins Scientific SE-Anlage?
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30.03.2026 10:03:40
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 32,22 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 310,366 Eurofins Scientific SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 62,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 267,54 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92,68 Prozent.
Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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