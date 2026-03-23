CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren verloren

Das Eurofins Scientific SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers betrug an diesem Tag 82,01 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,194 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (61,08 EUR), wäre das Investment nun 744,79 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,52 Prozent verringert.

Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at