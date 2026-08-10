CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eurofins Scientific SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Eurofins Scientific SE-Aktie bei 113,58 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,880 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 69,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,45 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 38,55 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Eurofins Scientific SE eine Börsenbewertung in Höhe von 12,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at