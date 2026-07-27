Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Lohnende Eurofins Scientific SE-Investition?
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27.07.2026 10:04:12
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Eurofins Scientific SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Eurofins Scientific SE-Papier 68,76 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,543 Eurofins Scientific SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 965,68 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 24.07.2026 auf 66,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 3,43 Prozent verkleinert.
Eurofins Scientific SE wurde am Markt mit 11,32 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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