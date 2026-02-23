Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Rentable Eurofins Scientific SE-Anlage?
|
23.02.2026 10:04:23
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,94 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,317 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 67,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,94 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 11,06 Prozent verkleinert.
Eurofins Scientific SE war somit zuletzt am Markt 12,02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!