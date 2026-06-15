CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Eurofins Scientific SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,505 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 737,23 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 26,28 Prozent.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich jüngst auf 10,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at