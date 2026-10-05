CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Eurofins Scientific SE gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 106,18 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 94,180 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 050,29 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 02.10.2026 auf 74,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,50 Prozent.

Am Markt war Eurofins Scientific SE jüngst 13,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at