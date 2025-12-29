CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Eurofins Scientific SE-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 70,50 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,844 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 62,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 814,18 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 11,86 Prozent.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at