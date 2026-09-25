Euronext NV Aktie

Euronext NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

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Langfristige Performance 25.09.2026 10:03:40

CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Euronext NV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 25.09.2016 wurde die Euronext NV-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Euronext NV-Aktie bei 35,77 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 279,530 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 160,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 724,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 347,25 Prozent gesteigert.

Euronext NV war somit zuletzt am Markt 15,92 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Euronext NV-Aktie fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Zum Börsendebüt des Euronext NV-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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