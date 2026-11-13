Euronext NV Aktie

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WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

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Frühe Anlage 13.11.2026 10:03:46

CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2021 wurde das Euronext NV-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 93,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,064 Euronext NV-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Euronext NV-Aktie auf 166,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,90 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,90 Prozent erhöht.

Am Markt war Euronext NV jüngst 16,62 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Euronext NV-Papiere fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs der Euronext NV-Aktie lag damals bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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