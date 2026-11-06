Euronext NV Aktie

Euronext NV ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext NV-Performance 06.11.2026 10:03:30

CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Euronext NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Euronext NV-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Euronext NV-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68,10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Euronext NV-Aktie investierten, hätten nun 146,843 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 594,71 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Anteils am 05.11.2026 auf 174,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 155,95 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Euronext NV eine Börsenbewertung in Höhe von 16,93 Mrd. Euro. Die Euronext NV-Aktie wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Euronext NV-Aktie lag damals bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Euronext NV

mehr Nachrichten

Analysen zu Euronext NV

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Euronext NV 173,00 -1,42% Euronext NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18:27 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen