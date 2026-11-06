Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|Euronext NV-Performance
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06.11.2026 10:03:30
CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Euronext NV von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Euronext NV-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68,10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Euronext NV-Aktie investierten, hätten nun 146,843 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 594,71 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Anteils am 05.11.2026 auf 174,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 155,95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Euronext NV eine Börsenbewertung in Höhe von 16,93 Mrd. Euro. Die Euronext NV-Aktie wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Euronext NV-Aktie lag damals bei 19,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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