Euronext NV Aktie

Euronext NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

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Profitable Euronext NV-Anlage? 16.10.2026 10:03:30

CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Euronext NV von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Euronext NV-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,30 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Euronext NV-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,701 Euronext NV-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Euronext NV-Aktie auf 165,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 530,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,30 Prozent vermehrt.

Euronext NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,56 Mrd. Euro gelistet. Das Euronext NV-IPO fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Euronext NV-Anteilsschein bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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