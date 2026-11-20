Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|Frühe Investition
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20.11.2026 10:03:33
CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronext NV von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Euronext NV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,001 Euronext NV-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 802,60 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Anteils am 19.11.2026 auf 165,60 EUR belief. Mit einer Performance von +380,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Euronext NV eine Marktkapitalisierung von 16,44 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR war der 20.06.2014. Der erste festgestellte Kurs der Euronext NV-Aktie lag damals bei 19,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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