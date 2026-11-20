So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Euronext NV-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Euronext NV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,001 Euronext NV-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 802,60 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Anteils am 19.11.2026 auf 165,60 EUR belief. Mit einer Performance von +380,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Euronext NV eine Marktkapitalisierung von 16,44 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR war der 20.06.2014. Der erste festgestellte Kurs der Euronext NV-Aktie lag damals bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at