CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronext NV von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Euronext NV gewesen.

Das Euronext NV-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 140,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Euronext NV-Aktie investierten, hätten nun 71,225 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 161,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 517,09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 15,17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Euronext NV belief sich zuletzt auf 15,77 Mrd. Euro. Die Euronext NV-Aktie wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Euronext NV-Aktie belief sich damals auf 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at