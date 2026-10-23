Euronext NV Aktie

Euronext NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 23.10.2026 10:03:37

CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronext NV-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Euronext NV-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Euronext NV-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Euronext NV-Anteile bei 33,34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Euronext NV-Aktie investiert, befänden sich nun 2,999 Euronext NV-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 534,13 EUR, da sich der Wert einer Euronext NV-Aktie am 22.10.2026 auf 178,10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 434,13 Prozent zugenommen.

Euronext NV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,28 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Euronext NV-Aktie fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs des Euronext NV-Papiers lag damals bei 19,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Euronext NV

mehr Nachrichten

Analysen zu Euronext NV

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Euronext NV 177,20 -0,51% Euronext NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen