Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|Investmentbeispiel
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23.10.2026 10:03:37
CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronext NV-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Euronext NV-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Euronext NV-Anteile bei 33,34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Euronext NV-Aktie investiert, befänden sich nun 2,999 Euronext NV-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 534,13 EUR, da sich der Wert einer Euronext NV-Aktie am 22.10.2026 auf 178,10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 434,13 Prozent zugenommen.
Euronext NV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,28 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Euronext NV-Aktie fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs des Euronext NV-Papiers lag damals bei 19,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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